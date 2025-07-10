Киев под ударом крылатых ракет: в столице снова прогремели громкие взрывы

Обстрел Киева

Напомним, что этой ночью россияне массированно атаковали Киев дронами. Вскоре враг запустил по городу баллистические ракеты. В результате этого было слышно много мощных звуков взрывов.

В результате атаки в городе зафиксировано много пожаров. В частности, горят дома, заправка, гаражи. Помимо этого постоянно растет количество пострадавших.

Подробнее о первых последствиях атаки по столице - читайте в материале РБК-Украина.

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