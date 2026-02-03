Київ під обстрілом в люті морози: всі наслідки атаки РФ на столицю

Головне

Київ атакували дрони та балістика

У місті лунала серія потужних вибухів

Є інформація про виклик медиків та руйнування у Дніпровському, Дарницькому, Деснянському районах.

Чим атакували

"Росіяни вирішили в лютий мороз завдати по Києву чергового масованого удару", - заявив Тимур Ткаченко, очільник військової адміністрації міста.

Спочатку столиця опинилася під нальотом кількох груп ударних дронів.

А згодом до них приєдналася балістика з Брянської області. У місті лунала серія потужних вибухів.

Що відомо про наслідки

Станом на 1:30 було відомо про виклики медиків у Дніпровський та Деснянський райони, за словами мера Віталія Кличка.

Водночас в Київській міській військовій адміністрації повідомили про можливе пошкодження кількох житлових багатоповерхівок, а також закладу освіти в Дніпровському районі.

У Деснянському районі, попередньо, є пошкодження господарської забудови.

Близько 1:54 у Києві пролунала ще серія вибухів. Після цього мер повідомив про влучання в нежитлову забудову в Дарницькому районі, а також пожежу в дитсадку в Дніпровському районі.