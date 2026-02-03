UA

Київ під обстрілом в люті морози: всі наслідки атаки РФ на столицю

Фото: Київ під атакою РФ (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Дмитро Левицький

Росія атакувала Київ дронами та ракетами вночі 3 лютого. Обстріл столиці вчергове припав на пік сильних морозів в Україні.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про наслідки нічної атаки на Київ.

Головне

  • Київ атакували дрони та балістика
  • У місті лунала серія потужних вибухів
  • Є інформація про виклик медиків та руйнування у Дніпровському, Дарницькому, Деснянському районах.

Чим атакували

"Росіяни вирішили в лютий мороз завдати по Києву чергового масованого удару", - заявив Тимур Ткаченко, очільник військової адміністрації міста.

Спочатку столиця опинилася під нальотом кількох груп ударних дронів.

А згодом до них приєдналася балістика з Брянської області. У місті лунала серія потужних вибухів.

Що відомо про наслідки

Станом на 1:30 було відомо про виклики медиків у Дніпровський та Деснянський райони, за словами мера Віталія Кличка.

Водночас в Київській міській військовій адміністрації повідомили про можливе пошкодження кількох житлових багатоповерхівок, а також закладу освіти в Дніпровському районі.

У Деснянському районі, попередньо, є пошкодження господарської забудови.

Близько 1:54 у Києві пролунала ще серія вибухів. Після цього мер повідомив про влучання в нежитлову забудову в Дарницькому районі, а також пожежу в дитсадку в Дніпровському районі.

Нагадаємо, цієї ночі Україна знову перебуває під комбінованим російським ударом. Вибухи також лунали у Дніпрі та Харкові. Всі подробиці - зібрали для вас в окремому матеріалі.

КиївОбстріл КиєваВійна Росії проти УкраїниАтака дронівРакетна атака