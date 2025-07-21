Київ пережив одну з наймасштабніших атак: понад півтора десятка прямих влучань, - Ігнат

Росія здійснила масовану комбіновану атаку по території України, зокрема по столиці.

Як повідомив Ігнат, по Києву зафіксовано понад півтора десятка прямих влучань по різних об'єктах.

Крім того, місто зазнало серйозних руйнувань у місцях падіння збитих повітряних цілей.

"Ніч була надскладна не лише на Франківщині, також гучно було у Києві маємо більше півтора десятка влучань, на жаль. Ніч була і в Києві не спокійною, також атакований і Харків і інші регіони", - сказав Ігнат.

За його словами, окупанти били не лише по тилу, але й активно атакували лінію фронту дронами-камікадзе.

"Навіть учорашнє повідомлення, що з 57 дронів 18 збито і 7 подавлено, свідчить: атаки йшли по лінії фронту, де їх збивати вкрай складно", – зазначив речник.

Росія застосувала одразу кілька типів озброєння - зокрема крилаті й аеробалістичні ракети, однак вони не досягли своїх цілей.

"Ракети, як крилаті, так і аеробалістичні, не досягли своїх цілей. Були або подавлені, або збиті вогневими засобами ППО", – додав Ігнат.