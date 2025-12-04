UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Київ передав бійцям 3 армійського корпусу ще понад 10 тисяч дронів різного типу, - Кличко

Фото: Віталій Кличко передав партію дронів 3 армійському корпусу (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Юлія Бойко

Бійці 3-го армійського корпусу отримали від громади Києва 10 000 FPV-дронів різних типів, 200 безпілотників Mavic, 20 важких бомберів та 20 наземних роботизованих комплексів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Віталія Кличка.

Мер столиці розповів, що відвідав школу безпілотних систем "Killhouse" 3 армійського корпусу, де навчають військових та цивільних керуванню дронами, та передав від громади столиці нову партію вкрай необхідної допомоги.

"На найгарячіші напрямки фронту поїхали ще 10 000 FPV-дронів різних типів, 200 безпілотників Mavic, 20 важких бомберів. Та 20 наземних роботизованих комплексів, які дозволяють виконувати бойові та логістичні завдання дистанційно, мінімізуючи ризики для особового складу", - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що за цей рік Київ вже передав 3-му армійському корпусу майже 20 тисяч дронів та сучасну мобільну школу операторів БПЛА.

"Цього року бійцям 3 корпусу Київ передав, разом із сьогоднішніми, майже 20 000 БпЛА та сучасну мобільну школу для навчання керуванню FPV-дронами, яку створили на базі автобуса МАЗ. Від початку року з міського бюджету 3 корпусу на оснащення Київ виділив 1,3 млрд грн. Київ продовжить допомагати всім нашим військовим, які боронять державу. Слава Україні та її Героям!", - написав Віталій Кличко.

Як повідомляється, загалом у 2025-му році на фронт різним бригадам столиця передала майже 70 000 БпЛА, 350 систем РЕБ, автівки та засоби зв’язку. Крім того, цього року Київ виділив понад 12 млрд грн на підтримку ЗСУ та допомогу ветеранам війни.

Нагадаємо, до Дня ЗСУ Кличко нагородив захисників і розповів, яку підтримку надає їм Київ.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївЗбройні сили УкраїниВіталий Кличко