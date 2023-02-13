ua ru
Пн, 13 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Киев получил от Франции уникальные солнечные электростанции для медучреждений, - Кличко

Новина українською →
Понедельник 13 февраля 2023 14:07
Киев получил от Франции уникальные солнечные электростанции для медучреждений, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Киев получил в качестве гуманитарной помощи две уникальные солнечные электростанции, которые будут установлены в медицинских учреждениях Святошинского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Медицинские учреждения должны работать 24/7, чтобы спасать здоровье и жизнь киевлян. Но медики, в нынешних условиях отключения электроэнергии, не могут оказывать надлежащую медицинскую помощь только при свете фонарей или свечей. Должно работать специальное оборудование реанимации, лаборатории, для которого требуется электричество. Поэтому мы продолжаем снабжать объекты критической инфраструктуры столицы альтернативными источниками питания", - заявил Кличко.

Киев получил от Франции уникальные солнечные электростанции для медучреждений, - Кличко

Мэр Киева также отметил, что речь идет о солнечных электростанциях от ведущего французского производителя фотоэлектрических панелей Roy Group Energy. Для их приобретения французские партнеры собрали 250 тысяч евро. Еще 50 тысяч евро предоставила компания JCI.

Одна из автономных электростанций (25,6 кВт/ч) будет работать в Консультативно диагностическом центре. Другая (на 76,8 кВт/ч) - в Святошинском психоневрологическом интернате. Монтаж электростанций французские специалисты приступят уже сегодня, добавил Кличко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Франция
NEWS
Больше 500 оккупантов, три танка и 4 ББМ потеряла РФ в Украине за сутки
Больше 500 оккупантов, три танка и 4 ББМ потеряла РФ в Украине за сутки
DAILY
Михаил Федоров: Сейчас на киберфронте в войне с Россией преимущество на нашей стороне
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Михаил Федоров: Сейчас на киберфронте в войне с Россией преимущество на нашей стороне