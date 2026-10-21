Київ отримав 85 нових інклюзивних автобусів: Кличко показав, як вони виглядають
На маршрути у Києві вийхали 85 нових інклюзивних автобусів, закуплені у межах спільного проєкту з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).
Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис мера Києва Віталій Кличка у Telegram.
Хто допоміг придбати транспорт
Як розповів очільник столиці, придбати нові автобуси для Києва допоміг Європейський інвестиційний банк.
"Зустрівся із віце-президентом Групи Європейського інвестиційного банку Карлом Негаммером з нагоди завершення проєкту з постачання Києву 85 нових сучасних автобусів. Всі вони вже курсують на столичних маршрутах", - розповів Кличко.
Він додав, що ці автобуси Київ закупив у Туреччині в межах фінансової угоди з ЄІБ – за проєктом "Міський громадський транспорт України".
"Кредитна позика ЄІБ – 18,5 млн євро. Надходив транспорт до столиці кількома партіями – від вересня 2025 року до червня цього року", - розповів мер.
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Характеристики та оснащення нових автобусів
Ці транспортні засоби повністю пристосовані для маломобільних груп населення та людей з інвалідністю – автобуси мають 12 метрів, низькопідлогові та обладнані пандусом для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.
Також в автобусах є інформаційне табло, система кондиціонування та опалення, камери відеоспостереження, система озвучення зупинок. А ще вони обладнані енергоощадним LED-освітленням і тонованим склом.
"Кількість пасажирських сидячих місць: 27. Стоячих – 80. Подякував ЄІБ за допомогу в оновленні рухомого складу КП "Київпастранс", - додав Кличко.
Як повідомлялося раніше, в рамках угоди з Європейським інвестиційним банком Київ закуповує сучасний інклюзивний транспорт. Окрім нових турецьких автобусів нещодавно на маршрути столиці вийшли нові тролейбуси українського виробництва, які повністю пристосовані для людей з інвалідністю.