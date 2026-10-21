Киев получил 85 новых инклюзивных автобусов: Кличко показал, как они выглядят
На маршруты в Киеве вышли 85 новых инклюзивных автобусов, закупленных в рамках совместного проекта с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталий Кличко в Telegram.
Кто помог приобрести транспорт
Как рассказал глава столицы, приобрести новые автобусы для Киева помог Европейский инвестиционный банк.
"Встретился с вице-президентом Группы Европейского инвестиционного банка Карлом Негаммером по случаю завершения проекта по поставке Киеву 85 новых современных автобусов. Все они уже курсируют на столичных маршрутах", - рассказал Кличко.
Он добавил, что эти автобусы Киев закупил у Турции в рамках финансового соглашения с ЕИБ – по проекту "Городской общественный транспорт Украины".
"Кредитный заем ЕИБ – 18,5 млн евро. Поступал транспорт в столицу несколькими партиями – с сентября 2025 года по июнь этого года", - рассказал мэр.
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Характеристики и оснащение новых автобусов
Эти траспортные средства полностью приспособлены для маломобильных групп населения и людей с инвалидностью – автобусы имеют 12 метров, низкопольные и оборудованы пандусом для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения.
Также в автобусах есть информационное табло, система кондиционирования и отопления, камеры видеонаблюдения, система озвучивания остановок. А еще они оборудованы энергосберегающим LED-освещением и тонированным стеклом.
"Количество пассажирских сидячих мест: 27. Стоячих - 80. Поблагодарил ЕИБ за помощь в обновлении подвижного состава КП "Киевпасстранс", - добавил Кличко.
Как сообщалось ранее, в рамках соглашения с Европейским инвестиционным банком Киев закупает современный инклюзивный транспорт. Кроме новых турецких автобусов, недавно на маршруты столицы вышли новые троллейбусы украинского производства, которые полностью приспособлены для людей с инвалидностью.