Київ організував рух наземного транспорту від "Теремків" до "Либідської", - Кличко

"На час ремонтних робіт оперативно організували рух наземного транспорту: автобусів та тролейбусів. Від "Теремків" до "Либідської" курсують уже 55 автобусів та 15 тролейбусів. Протягом найближчих годин кількість наземного транспорту, що дублює маршрути закритих станцій метро, збільшимо до 77 автобусів і 20 тролейбусів. Така кількість наземного транспорту зможе перевезти 14-15 тисяч людей на годину. До прикладу, метро на даній ділянці перевозило близько 12 тисяч людей на годину", - повідомив Кличко.

Він також зазначив, що зараз фахівці встановлюють причини аварійної ситуації. А відновлювальні роботи можуть тривати до півроку.

"За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи можуть тривати до 6 місяців і проводитимуть їх на поверхні. Фахівці досліджують причини аварійної ситуації, що виникла в тунелі на ділянці синьої гілки метро між станціями "Теремки" - "Деміївська". Там рух поїздів закрили. І наразі вони курсують між станціями "Героїв Дніпра" - "Либідська", - додав Кличко.

Обмеження руху на "синій" гілці метро

Рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Спочатку їх планували запровадити з 9 грудня, втім станції закрили вже сьогодні.

Транспортний експерт Олександр Гречко для РБК-Україна вже оцінив, як позначиться часткове закриття метро в Києві.

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