Київ організував рух наземного транспорту від "Теремків" до "Либідської", - Кличко

Через аварійне закриття «синьої» гілки метро на ділянці від станції метро "Теремки" до "Деміївська" оперативно організовано рух наземного транспорту. 77 автобусів та 20 тролейбусів здатні перевозити навіть більше пасажирів, ніж перевозило метро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"На час ремонтних робіт оперативно організували рух наземного транспорту: автобусів та тролейбусів. Від "Теремків" до "Либідської" курсують уже 55 автобусів та 15 тролейбусів. Протягом найближчих годин кількість наземного транспорту, що дублює маршрути закритих станцій метро, збільшимо до 77 автобусів і 20 тролейбусів. Така кількість наземного транспорту зможе перевезти 14-15 тисяч людей на годину. До прикладу, метро на даній ділянці перевозило близько 12 тисяч людей на годину", - повідомив Кличко.

Він також зазначив, що зараз фахівці встановлюють причини аварійної ситуації. А відновлювальні роботи можуть тривати до півроку.

"За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи можуть тривати до 6 місяців і проводитимуть їх на поверхні. Фахівці досліджують причини аварійної ситуації, що виникла в тунелі на ділянці синьої гілки метро між станціями "Теремки" - "Деміївська". Там рух поїздів закрили. І наразі вони курсують між станціями "Героїв Дніпра" - "Либідська", - додав Кличко.

Обмеження руху на "синій" гілці метро

Рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Спочатку їх планували запровадити з 9 грудня, втім станції закрили вже сьогодні.

Транспортний експерт Олександр Гречко для РБК-Україна вже оцінив, як позначиться часткове закриття метро в Києві.

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