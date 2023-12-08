Киев организовал движение наземного транспорта от "Теремков" до "Лыбидской", - Кличко

Из-за аварийного закрытия «синей» ветки метро на участке от станции метро "Теремки" до "Демеевской" оперативно организовано движение наземного транспорта. 77 автобусов и 20 троллейбусов способны перевозить даже больше пассажиров, чем перевозило метро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"На время ремонтных работ оперативно организовали движение наземного транспорта: автобусов и троллейбусов. От "Теремков" до "Лыбидской" курсируют уже 55 автобусов и 15 троллейбусов. В ближайшие часы количество наземного транспорта, дублирующего маршруты закрытых станций метро, увеличим до 77 автобусов и 20 троллейбусов. Такое количество наземного транспорта сможет перевезти 14-15 тысяч человек в час. К примеру, метро на данном участке перевозило около 12 тысяч человек в час", - сообщил Кличко.

Он также отметил, что в настоящее время специалисты устанавливают причины аварийной ситуации. А восстановительные работы могут занять до полугода.

"По предварительным расчетам, восстановительные работы могут продолжаться до 6 месяцев и будут проводить их на поверхности. Специалисты исследуют причины аварийной ситуации, возникшей в тоннеле на участке синей ветки метро между станциями "Теремки" - "Демеевская". Там движение поездов закрыли. И сейчас закрыли. они курсируют между станциями "Героев Днепра" - "Лыбидская", - добавил Кличко.

Ограничение движения на "синей" ветке метро

Движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" в Киеве закрыли во время ремонта перегонного тоннеля. Ограничения продлятся в течение полугода. Сначала их планировали ввести с 9 декабря, впрочем, станции закрыли уже сегодня.

Транспортный эксперт Александр Гречко для РБК-Украина уже оценил, как скажется частичное закрытие метро в Киеве.

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