ua en ru
Пт, 04 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Київ оговтується після нічної атаки: відео з місця ударів

Київ, П'ятниця 04 липня 2025 15:41
UA EN RU
Київ оговтується після нічної атаки: відео з місця ударів Фото: росіяни атакували Київ (t.me/tkachenkotymur)
Автор: Каріна Левицька

Внаслідок нічної масованої ракетної атаки Київ зазнав серйозних руйнувань. Відомо про щонайменше одного загиблого та 24 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Віталія Кличка.

Кличко повідомив, що внаслідок нічної масованої атаки ворога в столиці є пошкодження як житлових будинків, так і об’єктів соціальної інфраструктури, нежитлових будівель.

Найбільше, за словами мера столиці, постраждали Солом’янський та Святошинський райони. Там розгорнули штаби для допомоги мешканцям. Ліквідовують наслідки атаки. Комунальні та екстрені служби працюють безупинно.

"У нежитловій будівлі у Святошинському районі рятувальники виявили тіло загиблого. За даними медиків, відомо про 24 постраждалих. 12 із них наразі перебувають у стаціонарах столичних лікарень", - зазначив він.

Водночас розповів, що під час виїздів на виклики до постраждалих пошкоджені 5 автомобілів швидкої допомоги.

"Серед медиків поранених немає. Дякую рятувальникам, медикам, комунальним службам і всім, хто працює на місцях і допомагає киянам впоратися з жахливими наслідками минулої ночі", - підсумував Кличко.

Нагадаємо, що цієї ночі Київ пережив чергову масовану атаку російських військ із застосуванням ракет і дронів. Як наслідок горіння після ворожих ударів, на ранок місто огорнув дим, а киян навіть закликали закрити вікна.

Що відомо про наслідки атаки на Київ - у репортажі РБК-Україна.

Зазначимо, що сьогодні російські військові також завдали удару по Кривому Рогу. У місті внаслідок обстрілу виникла велика пожежа та проблеми зі світлом, є постраждалі.

Все, що наразі відомо про наслідки атаки на Кривий Ріг, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна Росії проти України Атака дронів
Новини
Нічний обстріл Києва: кількість постраждалих зросла до 26, серед них є дитина
Нічний обстріл Києва: кількість постраждалих зросла до 26, серед них є дитина
Аналітика
Завдання на п'ять відсотків. Як Європа відповідає на виклик Трампа щодо оборони і чого чекати Україні
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Завдання на п'ять відсотків. Як Європа відповідає на виклик Трампа щодо оборони і чого чекати Україні