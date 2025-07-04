Київ оговтується після нічної атаки: відео з місця ударів
Внаслідок нічної масованої ракетної атаки Київ зазнав серйозних руйнувань. Відомо про щонайменше одного загиблого та 24 поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Віталія Кличка.
Кличко повідомив, що внаслідок нічної масованої атаки ворога в столиці є пошкодження як житлових будинків, так і об’єктів соціальної інфраструктури, нежитлових будівель.
Найбільше, за словами мера столиці, постраждали Солом’янський та Святошинський райони. Там розгорнули штаби для допомоги мешканцям. Ліквідовують наслідки атаки. Комунальні та екстрені служби працюють безупинно.
"У нежитловій будівлі у Святошинському районі рятувальники виявили тіло загиблого. За даними медиків, відомо про 24 постраждалих. 12 із них наразі перебувають у стаціонарах столичних лікарень", - зазначив він.
Водночас розповів, що під час виїздів на виклики до постраждалих пошкоджені 5 автомобілів швидкої допомоги.
"Серед медиків поранених немає. Дякую рятувальникам, медикам, комунальним службам і всім, хто працює на місцях і допомагає киянам впоратися з жахливими наслідками минулої ночі", - підсумував Кличко.
Нагадаємо, що цієї ночі Київ пережив чергову масовану атаку російських військ із застосуванням ракет і дронів. Як наслідок горіння після ворожих ударів, на ранок місто огорнув дим, а киян навіть закликали закрити вікна.
Що відомо про наслідки атаки на Київ - у репортажі РБК-Україна.
Зазначимо, що сьогодні російські військові також завдали удару по Кривому Рогу. У місті внаслідок обстрілу виникла велика пожежа та проблеми зі світлом, є постраждалі.
Все, що наразі відомо про наслідки атаки на Кривий Ріг, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.
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