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Киев оправляется после ночной атаки: видео с места ударов

Киев, Пятница 04 июля 2025 15:41
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Киев оправляется после ночной атаки: видео с места ударов Фото: россияне атаковали Киев (t.me/tkachenkotymur)
Автор: Карина Левицкая

В результате ночной массированной ракетной атаки Киев подвергся серьезным разрушениям. Известно о по меньшей мере одном погибшем и 24 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Виталия Кличко.

Кличко сообщил, что в результате ночной массированной атаки врага в столице есть повреждения как жилых домов, так и объектов социальной инфраструктуры, нежилых зданий.

Больше всего, по словам мэра столицы, пострадали Соломенский и Святошинский районы. Там развернули штабы для помощи жителям. Ликвидируют последствия атаки. Коммунальные и экстренные службы работают безостановочно.

"В нежилом здании в Святошинском районе спасатели обнаружили тело погибшего. По данным медиков, известно о 24 пострадавших. 12 из них сейчас находятся в стационарах столичных больниц", - отметил он.

В то же время рассказал, что во время выездов на вызовы к пострадавшим повреждены 5 автомобилей скорой помощи.

"Среди медиков раненых нет. Спасибо спасателям, медикам, коммунальным службам и всем, кто работает на местах и помогает киевлянам справиться с ужасными последствиями прошлой ночи", - подытожил Кличко.

Напомним, что этой ночью Киев пережил очередную массированную атаку российских войск с применением ракет и дронов. Как следствие горения после вражеских ударов, на утро город окутал дым, а киевлян даже призвали закрыть окна.

Что известно о последствиях атаки на Киев - в репортаже РБК-Украина.

Отметим, что сегодня российские военные также нанесли удар по Кривому Рогу. В городе в результате обстрела возник большой пожар и проблемы со светом, есть пострадавшие.

Все, что сейчас известно о последствиях атаки на Кривой Рог, можно узнать в материале РБК-Украина.

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