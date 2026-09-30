Київ очолив новий європейський індекс міст: які сфери оцінили найвище

Київ посів перше місце в першому річному Європейському індексі міст. Дослідження програми "Прозорі міста" Transparency International Ukraine показало, наскільки міські ради готові працювати за європейськими підходами до прозорого та демократичного врядування.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на КМДА .

Що саме перевіряли

Протягом жовтня 2025 року - липня 2026 року експерти дослідили шість напрямів роботи 11 міських рад: відкритість, електронні сервіси, відкриті дані, публічні фінанси, доброчесність і протидію корупції та підзвітність.

Кожен із шести напрямів оцінювали за 40 індикаторами, а максимальна оцінка за кожним субіндексом становила 100 балів. До дослідження увійшли Київ та 10 обласних центрів.

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Йшлося не лише про те, чи є певна інформація на сайті міськради. Експерти перевіряли, наскільки зручно мешканцям знаходити її, чи працюють електронні сервіси, чи публікують міста відкриті дані, наскільки прозоро вони показують використання коштів і чи забезпечують громадянам можливість стежити за роботою влади та впливати на рішення.

Окремо оцінювали принцип "єдиної точки входу" - коли всю інформацію з певної теми збирають у зрозумілому тематичному розділі сайту та регулярно оновлюють.

Київ очолив список Євроіндексу-2025 (інфографіка КМДА)

Чому Київ опинився серед лідерів

Київ отримав 55,3 бала зі 100 і разом із Луцьком очолив загальний індекс. При цьому столиця показала найкращий результат у двох окремих напрямах - електронних сервісах та відкритих даних.

Найвищу оцінку Київ отримав за електронні сервіси - 70 балів. Це був найкращий результат серед усіх 66 оцінок за окремими субіндексами.

Експерти також відзначили, що на офіційних сайтах Києва вдалося знайти 14 із 15 необхідних тематичних розділів, де інформацію збирають і структурують за принципом "єдиної точки входу".

Столиця також стала лідером за оприлюдненням міських програм та звітів про їх виконання. Експерти знайшли програми соціально-економічного розвитку, інформатизації, антикорупційні програми Київради та Київської міської військової адміністрації, а також план із реалізації Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору.

Що означає результат для міста

Водночас перше місце не означає, що Київ відповідає всім європейським стандартам. Самі автори дослідження наголошують: результат 55,3 бала зі 100 свідчить про те, що загальний рівень готовності українських міських рад до європейських вимог у сфері прозорого демократичного врядування залишається невисоким. Середній показник 11 міст становив 44 бали.

Дослідження показало і конкретні проблеми. Наприклад, лише три з 11 міст у 2025 році мали актуальну стратегію розвитку громади, а жодне з них до липня 2026 року не оприлюднило звіт про результати її виконання за 2025 рік. Також лише чотири міські голови з 11 прозвітували про свою роботу за 2025 рік на відкритій зустрічі з громадою.

Для Києва серед невиконаних завдань залишився, зокрема, окремий тематичний розділ про електронні сервіси. Це показово, оскільки саме за цим напрямом столиця отримала найвищу оцінку.

Отже, результат дослідження можна трактувати не лише як оцінку вже зробленого, а й як перелік напрямів, які міській владі потрібно вдосконалювати.

За даними Transparency International Ukraine, після отримання рекомендацій програми міста вже почали змінювати окремі практики, а повторний моніторинг зафіксував покращення за трьома напрямами.

За словами керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного, для Києва цей результат є зовнішньою оцінкою роботи міського управління та орієнтиром для подальших змін. Він наголосив, що місто має не лише зберігати сильні практики, а й посилювати показники, за якими залишається простір для вдосконалення.