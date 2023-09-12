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У Київ не пускатимуть вантажівки: коли діятиме обмеження

Київ, Вівторок 12 вересня 2023 11:18
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У Київ не пускатимуть вантажівки: коли діятиме обмеження Фото: у Київ не пускатимуть вантажівки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві вводять обмеження на в'їзд великогабаритного транспорту в години пік вранці та ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника КМВА Сергія Попка.

Зазначається, що на сьогоднішньому засіданні Ради оборони Києва розглядалася тема розвантаженості автомобільних доріг міста. Адже дороги столиці перевантажені в години пік. Людям важко дістатися на роботу, а спеціальному транспорту - до місця призначення.

"Прийнято рішення - з 20-го вересня 2023 року обмежити в’їзд великогабаритного транспорту в столицю в години пік вранці з 7:00 до 10:00, та ввечері з 17:00 до 20:00. Обмеження будуть встановлені на в’їздах до столиці", - повідомив Попко.

Контроль за виконанням рішення буде здійснювати поліція Києва.

Він також нагадав, що заборона в’їзду в години пік існувала в Києві і раніше, ще до початку повномасштабної війни.

Обмеження руху у Києві

Нагадаємо, що влітку у Києві часто вводили обмеження на рух великовагового транспорту через спеку.

До того ж, у столиці все ще обмежено рух на мосту через річку Десенка через новий етап ремонту. Комунальники попереджали про обмеження руху з 27 червня до 15 вересня.

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