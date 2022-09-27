Київ у найближчу годину накриє туман

У вівторок, 27 вересня, Київ накриє туман у найближчу годину. Він протримається до кінця доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Telegram.
Крім того, туман також очікується вночі та вранці 28 вересня.
"Найближчою годиною зі збереженням до кінця доби 27 вересня, вночі та вранці 28 вересня туман", - йдеться в повідомленні.
За прогнозом синоптиків, видимість при тумані становитиме 200-500 метрів.
Також синоптики оголосили перший рівень небезпеки жовтий.
Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували погоду на робочий тиждень.
Крім того, сьогодні в Україну повертаються дощі та невелике потепління. У деяких областях очікується до +22 градусів.
Також синоптики розповіли, якою буде погода у жовтні.
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