Київ у найближчу годину накриє туман

Крім того, туман також очікується вночі та вранці 28 вересня.

"Найближчою годиною зі збереженням до кінця доби 27 вересня, вночі та вранці 28 вересня туман", - йдеться в повідомленні.

За прогнозом синоптиків, видимість при тумані становитиме 200-500 метрів.

Також синоптики оголосили перший рівень небезпеки жовтий.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували погоду на робочий тиждень.

Крім того, сьогодні в Україну повертаються дощі та невелике потепління. У деяких областях очікується до +22 градусів.

Також синоптики розповіли, якою буде погода у жовтні.

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