Киев в ближайший час накроет туман

Во вторник, 27 сентября, Киев накроет густой туман в ближайший час. Он продержится до конца суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Telegram.
Кроме того, туман также ожидается ночью и утром 28 сентября.
"В ближайший час с сохранением до конца суток 27 сентября, ночью и утром 28 сентября туман", - говорится в сообщении.
По прогнозу синоптиков, видимость при тумане составит 200-500 метров.
Также синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.
Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду на рабочую неделю.
Кроме того, сегодня в Украину возвращаются дожди и небольшое потепление. В некоторых областях ожидается до +22 градусов.
Также синоптики рассказали, какой будет погода в октябре.
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