Україну знову накриють осінні дощі: прогноз погоди на сьогодні
Сьогодні, 27 вересня, в Україну повертаються дощі та невелике потепління. У деяких областях очікується до +22 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні дрібні дощі прогнозуються на півдні та заході нашої країни. У центральних регіонах - значні опади, а Сумську, Харківську та Полтавську області заллють сильні зливи.
На решті території очікується суха погода. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +8 +11 градусів, вдень +12 +15;
- на заході вночі +7 +11, а вдень +14 +19 градусів;
- у східних областях вночі +10 +12 градусів, вдень +17 +20;
- на півдні країни вночі +12 +14, а вдень +20 +22 градуси;
- у центральних областях вночі +9 +13 градусів, вдень +15 +19.
Погода в Києві
У столиці та Київській області сьогодні пройдуть дощі. Вітер південно-східний до 12 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть +9 +11 градусів. Вдень повітря прогріється до +14 +16 градусів.
Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували погоду на робочий тиждень.
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