Україну знову накриють осінні дощі: прогноз погоди на сьогодні

Фото: в Україну повертаються дощі та невелике потепління (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні, 27 вересня, в Україну повертаються дощі та невелике потепління. У деяких областях очікується до +22 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні За даними синоптиків, сьогодні дрібні дощі прогнозуються на півдні та заході нашої країни. У центральних регіонах - значні опади, а Сумську, Харківську та Полтавську області заллють сильні зливи. На решті території очікується суха погода. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря складатиме: у північних областях вночі +8 +11 градусів, вдень +12 +15;

на заході вночі +7 +11, а вдень +14 +19 градусів;

у східних областях вночі +10 +12 градусів, вдень +17 +20;

на півдні країни вночі +12 +14, а вдень +20 +22 градуси;

у центральних областях вночі +9 +13 градусів, вдень +15 +19. Погода в Києві У столиці та Київській області сьогодні пройдуть дощі. Вітер південно-східний до 12 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть +9 +11 градусів. Вдень повітря прогріється до +14 +16 градусів.