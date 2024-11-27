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На Київ насувається туман: киянам дали поради, як убезпечити себе на дорозі

Середа 27 листопада 2024 14:29
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На Київ насувається туман: киянам дали поради, як убезпечити себе на дорозі Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на 28 листопада та вранці в Києві очікується густий туман. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки (I рівень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"28 листопада вночі та вранці в Києві очікується туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

За прогнозами синоптиків, четвер буде переважно хмарним із проясненнями, без опадів. Вітер змінюватиме напрямок із північно-західного на південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до -2 °С, удень - від 0 до +2 °С.

Рекомендації для водіїв

Фахівці радять під час керування автомобілем у тумані дотримуватися таких правил:

  • знижувати швидкість руху;
  • вмикати протитуманні фари разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці використовувати аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів.

Крім того, пішоходам також радять бути уважними та використовувати світловідбивні елементи, щоб залишатися помітними для водіїв у тумані та в темну пору доби.

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