На Киев надвигается туман: киевлянам дали советы, как обезопасить себя на дороге
В ночь на 28 ноября и утром в Киеве ожидается густой туман. Синоптики объявили желтый уровень опасности (I уровень).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"28 ноября ночью и утром в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, четверг будет преимущественно облачным с прояснениями, без осадков. Ветер будет менять направление с северо-западного на юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до -2 °С, днем - от 0 до +2 °С.
Рекомендации для водителей
Специалисты советуют во время управления автомобилем в тумане придерживаться таких правил:
- снижать скорость движения;
- включать противотуманные фары вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке использовать аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров.
Кроме того, пешеходам также советуют быть внимательными и использовать светоотражающие элементы, чтобы оставаться заметными для водителей в тумане и в темное время суток.
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