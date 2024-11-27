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На Киев надвигается туман: киевлянам дали советы, как обезопасить себя на дороге

Среда 27 ноября 2024 14:29
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На Киев надвигается туман: киевлянам дали советы, как обезопасить себя на дороге Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 28 ноября и утром в Киеве ожидается густой туман. Синоптики объявили желтый уровень опасности (I уровень).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"28 ноября ночью и утром в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, четверг будет преимущественно облачным с прояснениями, без осадков. Ветер будет менять направление с северо-западного на юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до -2 °С, днем - от 0 до +2 °С.

Рекомендации для водителей

Специалисты советуют во время управления автомобилем в тумане придерживаться таких правил:

  • снижать скорость движения;
  • включать противотуманные фары вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке использовать аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров.

Кроме того, пешеходам также советуют быть внимательными и использовать светоотражающие элементы, чтобы оставаться заметными для водителей в тумане и в темное время суток.

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