На Київ насувається гроза: синоптики попередили про негоду

У Києві та Київській області найближчим часом очікується порвршення погоди - насувається гроза. Оголошено І рівень небезпечності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та ДСНС .

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, у Києві та на Київщині найближчим часом очікуються грози з утриманням до кінця доби 14 червня.

Оголошено І рівень небезпечності - жовтий.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.