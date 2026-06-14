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На Київ насувається гроза: синоптики попередили про негоду

13:32 14.06.2026 Нд
1 хв
Коли очікувати грозу та чи на довго зіпсується погода?
aimg Тетяна Степанова
На Київ насувається гроза: синоптики попередили про негоду Фото: на Київ насувається гроза (Getty Images)
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У Києві та Київській області найближчим часом очікується порвршення погоди - насувається гроза. Оголошено І рівень небезпечності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та ДСНС.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, у Києві та на Київщині найближчим часом очікуються грози з утриманням до кінця доби 14 червня.

Оголошено І рівень небезпечності - жовтий.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 14 червня, мінлива хмарність. Вдень по всій країні, крім південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень 21-26°; у західних та більшості північних областей 18-23°.

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