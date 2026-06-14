На Київ насувається гроза: синоптики попередили про негоду
У Києві та Київській області найближчим часом очікується порвршення погоди - насувається гроза. Оголошено І рівень небезпечності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та ДСНС.
За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, у Києві та на Київщині найближчим часом очікуються грози з утриманням до кінця доби 14 червня.
Оголошено І рівень небезпечності - жовтий.
Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Погода в Україні сьогодні
В Україні сьогодні, 14 червня, мінлива хмарність. Вдень по всій країні, крім південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози.
Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вдень 21-26°; у західних та більшості північних областей 18-23°.