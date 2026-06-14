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На Киев надвигается гроза: синоптики предупредили о непогоде

13:32 14.06.2026 Вс
1 мин
Когда ожидать грозу и надолго ли испортится погода?
aimg Татьяна Степанова
На Киев надвигается гроза: синоптики предупредили о непогоде Фото: на Киев надвигается гроза (Getty Images)
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В Киеве и Киевской области в ближайшее время ожидается порвршення погоды - надвигается гроза. Объявлен І уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр и ГСЧС.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области в ближайшее время ожидаются грозы с удержанием до конца суток 14 июня.

Объявлен І уровень опасности - желтый.

Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 14 июня, переменная облачность. Днем по всей стране, кроме юго-востока, кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

Температура днем 21-26°; в западных и большинстве северных областей 18-23°.

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