На Киев надвигается гроза: синоптики предупредили о непогоде
В Киеве и Киевской области в ближайшее время ожидается порвршення погоды - надвигается гроза. Объявлен І уровень опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр и ГСЧС.
По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области в ближайшее время ожидаются грозы с удержанием до конца суток 14 июня.
Объявлен І уровень опасности - желтый.
Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Погода в Украине сегодня
В Украине сегодня, 14 июня, переменная облачность. Днем по всей стране, кроме юго-востока, кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.
Температура днем 21-26°; в западных и большинстве северных областей 18-23°.