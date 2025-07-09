На Київ насувається гроза: оголошено жовтий рівень небезпеки

У Києві у найближчу годину з утриманням до кінця дня очікується гроза, місцями шквали вітру 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпеки - жовтий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

Фахівці радять закрити вікна, на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт. Водіям рекомендують знизити швидкість.

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки - телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 0503873542 (телефон ЦОДР).