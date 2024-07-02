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На Київ насувається гроза

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У найближчі три години зі збереженням до кінця доби вівторка, 2 липня, в Києві очікується гроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Київської міської державної адміністрації (КМДА) в Telegram.

При цьому синоптики оголосили перший рівень небезпеки. 

"Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна та не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері", - йдеться у повідомленні. 

Разом з тим, у КМДА нагадали, куди звертатися у разі надзвичайних ситуацій під час негоди. 

  • При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419.
  • Якщо впало дерево чи зламалися гілки - телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018. 
  • Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).
  • При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.
  • При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 0503873542 (телефон ЦОДР).

І рівень небезпечності, який позначається жовтим кольором, означає потенційно небезпечні метеорологічні явища. Це стосується погодних умов, які можуть завдати певних незручностей для людей, а також вплинути на роботу інфраструктури та довкілля.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні аномальна спека до +37 градусів. При цьому у другій половині дня очікуються дощі з грозами.

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