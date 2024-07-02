На Київ насувається гроза

У найближчі три години зі збереженням до кінця доби вівторка, 2 липня, в Києві очікується гроза.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Київської міської державної адміністрації (КМДА) в Telegram.
При цьому синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
"Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна та не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері", - йдеться у повідомленні.
Разом з тим, у КМДА нагадали, куди звертатися у разі надзвичайних ситуацій під час негоди.
І рівень небезпечності, який позначається жовтим кольором, означає потенційно небезпечні метеорологічні явища. Це стосується погодних умов, які можуть завдати певних незручностей для людей, а також вплинути на роботу інфраструктури та довкілля.
За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні аномальна спека до +37 градусів. При цьому у другій половині дня очікуються дощі з грозами.
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