На Киев надвигается гроза

При этом синоптики объявили первый уровень опасности.

"Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в КГГА напомнили, куда обращаться в случае чрезвычайных ситуаций во время непогоды.

При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор": 0442847419.

Если упало дерево или сломались ветви - звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.

Также когда падение деревьев или веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

При травмировании людей немедленно звоните 103.

При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефонам: 0503873542 (телефон ЦОДР).

I уровень опасности, который обозначается желтым цветом, означает потенциально опасные метеорологические явления. Это касается погодных условий, которые могут нанести определенные неудобства для людей, а также повлиять на работу инфраструктуры и окружающей среды.