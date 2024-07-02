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На Киев надвигается гроза

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ближайшие три часа с сохранением до конца суток вторника, 2 июля, в Киеве ожидается гроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

При этом синоптики объявили первый уровень опасности. 

"Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери", - говорится в сообщении. 

Вместе с тем, в КГГА напомнили, куда обращаться в случае чрезвычайных ситуаций во время непогоды. 

  • При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор": 0442847419.
  • Если упало дерево или сломались ветви - звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018. 
  • Также когда падение деревьев или веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).
  • При травмировании людей немедленно звоните 103.
  • При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефонам: 0503873542 (телефон ЦОДР).

I уровень опасности, который обозначается желтым цветом, означает потенциально опасные метеорологические явления. Это касается погодных условий, которые могут нанести определенные неудобства для людей, а также повлиять на работу инфраструктуры и окружающей среды.

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков сегодня в Украине аномальная жара до +37 градусов. При этом во второй половине дня ожидается дождь с грозами.

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