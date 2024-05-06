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На Київ насувається гроза

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На Київ насувається гроза. Вона очікується у найближчі дві години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Київської міської військової адміністрації (КМВА) в Telegram.

"У найближчі дві години, з утриманням до кінця доби 6 травня в столиці очікується гроза", - йдеться у повідомленні. 

При цьому оголошено перший рівень небезпеки. 

Жовтий або перший рівень небезпеки - це потенційно небезпечні погодні умови. Це означає, що очікуються погодні явища, які можуть ускладнити життя людей, роботу інфраструктури та причинити шкоду навколишньому середовищу.

Погода в Україні на цей тиждень

Згідно з прогнозами Укргідрометцентру, погода в Україні протягом цього робочого тижня з 6 по 10 травня буде переважно дощовою.

Очікується, що впродовж тижня переважатиме хмарна погода з періодичними дощами, можливі грози. Температура повітря буде триматися в межах +15 +20 градусів вдень та +8 +13 градусів вночі. Вітер буде переважно західний, помірний.

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