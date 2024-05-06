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На Киев надвигается гроза

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На Киев надвигается гроза. Она ожидается в ближайшие два часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской военной администрации (КМВА) в Telegram.

"В ближайшие два часа, с удержанием до конца суток 6 мая в столице ожидается гроза", - говорится в сообщении.

При этом объявлен первый уровень опасности.

Желтый или первый уровень опасности - это потенциально опасные погодные условия. Это означает, что ожидаются погодные явления, которые могут осложнить жизнь людей, работу инфраструктуры и причинить вред окружающей среде.

Погода в Украине на эту неделю

Согласно прогнозам Укргидрометцентра, погода в Украине в течение этой рабочей недели с 6 по 10 мая будет преимущественно дождливой.

Ожидается, что в течение недели будет преобладать облачная погода с периодическими дождями, возможны грозы. Температура воздуха будет держаться в пределах +15 +20 градусов днем и +8 +13 градусов ночью. Ветер будет преимущественно западный, умеренный.

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