На Київ насувається гроза. Вона очікується у найближчі дві години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Київської міської військової адміністрації (КМВА) в Telegram.

"У найближчі дві години, з утриманням до кінця доби 6 травня в столиці очікується гроза", - йдеться у повідомленні.

При цьому оголошено перший рівень небезпеки.

Жовтий або перший рівень небезпеки - це потенційно небезпечні погодні умови. Це означає, що очікуються погодні явища, які можуть ускладнити життя людей, роботу інфраструктури та причинити шкоду навколишньому середовищу.