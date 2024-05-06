На Киев надвигается гроза. Она ожидается в ближайшие два часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской военной администрации (КМВА) в Telegram.

"В ближайшие два часа, с удержанием до конца суток 6 мая в столице ожидается гроза", - говорится в сообщении.

При этом объявлен первый уровень опасности.

Желтый или первый уровень опасности - это потенциально опасные погодные условия. Это означает, что ожидаются погодные явления, которые могут осложнить жизнь людей, работу инфраструктуры и причинить вред окружающей среде.