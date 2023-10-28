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Київ накрив сильний вітер: фото та відео наслідків негоди

Фото: у Києві через вітер справжній деревопад (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталія Юрченко

Погода у Києві 28 жовтня різко погіршилися, місто накрив сильний вітер. Синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію у Telegram.

У столиці сьогодні шквальний вітер, пориви досягають 25 м/c. Синоптики встановили 2 рівень небезпеки у Києві.

Місцева влада закликає киян триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати під ними авто. Також жителям столиці радять щільно закрити вікна, прибрати речі з балконів.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки - потрібно звернутися до "Київзеленбуду" за номером 0442724018 або до рятувальників на лінію 101 або 0444303713. При травмуванні варто телефонувати 103.

Наслідки негоди

У мережі публікуються кадри наслідків шторму у Києві та області. Через потужний вітер у столиці справжній деревопад.

 

У Святошинському районі столиці дерево впало на автомобіль. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

 

Фото: у Києві дерево пало на авто (facebook.com/DSNSKyiv)

На трасі Київ-Обухів дерево частково заблокувало рух у напрямку столиці. 

Фото: дерево впало на трасу Київ-Обухів (facebook.com/kyivpatrol)

Негода в Україні

Нагадаємо, сьогодні частину північних, західних та східних областей накрили дощі. Синоптики попереджають українців про шквали. Пориви вітру будуть досягати 15-20 м/с, а на заході України - до 30 м/с.

Негода знеструмила понад 130 населених пунктів у Львівській області. Також близько 30 ліній електропередач були відключені у Рівненській області.

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