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Київ накрив сильний дощ, місцями з градом, затопило навіть під'їзди (відео)

Фото: Київ накрив дощ із градом 7 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Київ накрив сильний дощ, подекуди навіть із градом. Опади виявилися настільки багатоводними, що, наприклад, у Солом'янському районі у воді потопають навіть під'їзди, зчинився шкальний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що дощ із градом накрив більшість районів столиці. До сильних опадів додався і вітер, який подекуди сягає шквальних значень.

Через опади, наприклад, у Солом'янському районі затопило навіть під'їзди.

На офіційному порталі Києва повідомляють, що через негоду комунальники працюють у посиленому режимі, а гроза, з громом та градом очікується у столиці протягом усього дня.

"Через можливі зливи комунальні служби працюють у посиленому режимі. Дорожники обстежують лихоманки в місцях можливих підтоплень і за необхідності - очищають їх", - йдеться у повідомленні.

Куди дзвонити?

  • у разі підтоплень проїжджої частини або тротуарів необхідно звертатися до диспетчерського КК "Київавтодор": 044-284-74-19;
  • якщо дерево впало чи зламалися гілки, потрібно дзвонити до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 044-272-40-18;
  • також при падінні дерев або гілок необхідно викликати рятувальників: 101 або 044-430-37-13. У разі травмування людей негайно телефонуйте 103.

Пожежі через удари блискавок у Київській області

Крім того, за даними ДСНС України в Київській області, у деяких селах через удари блискавки сталися пожежі.

 

А саме:

7 серпня о 05:36 у селі Морозівка (Броварський район Київської області) внаслідок розряду блискавки сталося займання житлового будинку. Пожежу оперативно погасили рятувальники;

А о 06:12 у с. Сухолуччя Вишгородського району удар блискавки спричинив пожежу господарства. На гасіння пожежі було залучено 2 одиниці техніки та 6 осіб особового складу.

Як повідомлялось, на сьогодні синоптики попереджали про повернення дощів в Україну. Зокрема, передбачалось, що опади накриють захід, північ та центр країни.

Водночас вихідними, а саме ніч на неділю, 6 серпня у Києві виявилась найтеплішою за всю історію спостережень. Температура не опустилася нижче 21,2 градуса тепла.

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