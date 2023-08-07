ua en ru
Пн, 07 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україну повертаються дощі: де погіршиться погода

Новость на русском →
Україна, Понеділок 07 серпня 2023 07:00
В Україну повертаються дощі: де погіршиться погода Фото: в Україні сьогодні очікуються дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 7 серпня, буде місцями з дощами. Опади накриють захід, північ та центр нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні у північних та центральних областях очікуються короткочасні дощі з грозами. На заході України прогнозуються сильні опади.

Стовпчики термометрів вдень покажуть +21 +26 градусів, а вночі +19 +24 градуси. У Житомирській та Вінницькій областях температура вдень буде +18 +23 градуси, вночі - до +12 +17.

На півдні та сході збережеться суха та спекотна погода. Вдень очікується спека до +28 +33 градусів, а місцями +38. Вночі температура опуститься до +20 +25 градусів.

В Україну повертаються дощі: де погіршиться погода

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, очікується дощ з грозами. Вітер південно-східний з переходом на західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде +23 +25 градусів, а вночі +21 +23 градуси.

В Україну повертаються дощі: де погіршиться погода

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в останній місяць літа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві Гідрометцентр
NEWS
ЗСУ провели контрнаступальну операцію на заході Запорізької області: карти боїв ISW
ЗСУ провели контрнаступальну операцію на заході Запорізької області: карти боїв ISW
DAILY
Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи