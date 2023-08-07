В Україну повертаються дощі: де погіршиться погода

Погода в Україні сьогодні, 7 серпня, буде місцями з дощами. Опади накриють захід, північ та центр нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні у північних та центральних областях очікуються короткочасні дощі з грозами. На заході України прогнозуються сильні опади.

Стовпчики термометрів вдень покажуть +21 +26 градусів, а вночі +19 +24 градуси. У Житомирській та Вінницькій областях температура вдень буде +18 +23 градуси, вночі - до +12 +17.

На півдні та сході збережеться суха та спекотна погода. Вдень очікується спека до +28 +33 градусів, а місцями +38. Вночі температура опуститься до +20 +25 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, очікується дощ з грозами. Вітер південно-східний з переходом на західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде +23 +25 градусів, а вночі +21 +23 градуси.