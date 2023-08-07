Киев накрыл сильный дождь, местами с градом, затопило даже подъезды (видео)

Киев накрыл сильный дождь, местами даже с градом. Осадки оказались настолько многоводными, что, например, в Соломенском районе в воде утопают даже подъезды, поднялся шкальный ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Сообщается, что дождь с градом накрыл большинство районов столицы. К сильным осадком добавился и ветер, который местами достигает шквальных значений.
Из-за осадков, например, в Соломенском районе затопило даже подъезды.
На официальном портале Киева сообщают, что из-за непогоды коммунальщики работают в усиленном режиме, а гроза, с громом и градом ожидается в столице на протяжении всего дня.
"Из-за возможных ливней коммунальные службы работают в усиленном режиме. Дорожники обследуют лихорадки в местах возможных подтоплений и при необходимости - очищают их", - говорится в сообщении.
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Пожары из-за ударов молний в Киевской области
Кроме того, по данным ГСЧС Украины в Киевской области, в некоторых селах из-за ударов молнии произошли пожары.
А именно:
7 августа в 05:36 в селе Морозовка (Броварский район Киевской области) в результате разряда молнии произошло возгорание жилого дома. Пожар оперативно погасили спасатели;
А в 06:12 в с. Сухолучье Вышгородского района удар молнии стал причиной пожара хозпостройки. На тушение пожара были привлечены 2 единицы техники и 6 человек личного состава.
Как сообщалось, на сегодняшний день синоптики предупреждали о возвращении дождей в Украину. В частности, предполагалось, что осадки накроют запад, север и центр страны.
В то же время, в выходные, а именно ночь на воскресенье, 6 августа в Киеве оказалась самой теплой за всю историю наблюдений. Температура не опустилась ниже 21,2 градуса тепла.
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