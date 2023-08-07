RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Киев накрыл сильный дождь, местами с градом, затопило даже подъезды (видео)

Фото: Киев накрыл дождь с градом 7 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Киев накрыл сильный дождь, местами даже с градом. Осадки оказались настолько многоводными, что, например, в Соломенском районе в воде утопают даже подъезды, поднялся шкальный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Сообщается, что дождь с градом накрыл большинство районов столицы. К сильным осадком добавился и ветер, который местами достигает шквальных значений.

Из-за осадков, например, в Соломенском районе затопило даже подъезды.

На официальном портале Киева сообщают, что из-за непогоды коммунальщики работают в усиленном режиме, а гроза, с громом и градом ожидается в столице на протяжении всего дня.

"Из-за возможных ливней коммунальные службы работают в усиленном режиме. Дорожники обследуют лихорадки в местах возможных подтоплений и при необходимости - очищают их", - говорится в сообщении.

Куда звонить?

  • в случае подтоплений проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую УК "Киевавтодор": 044-284-74-19;
  • если дерево упало или сломались ветки, нужно звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 044-272-40-18;
  • также при падении деревьев или веток необходимо вызвать спасателей: 101 или 044-430-37-13. При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103.

Пожары из-за ударов молний в Киевской области

Кроме того, по данным ГСЧС Украины в Киевской области, в некоторых селах из-за ударов молнии произошли пожары.

 

А именно:

7 августа в 05:36 в селе Морозовка  (Броварский район Киевской области) в результате разряда молнии произошло возгорание жилого дома. Пожар оперативно погасили спасатели;

А в 06:12 в с. Сухолучье Вышгородского района удар молнии стал причиной пожара хозпостройки. На тушение пожара были привлечены 2 единицы техники и 6 человек личного состава.

 

Как сообщалось, на сегодняшний день синоптики предупреждали о возвращении дождей в Украину. В частности, предполагалось, что осадки накроют запад, север и центр страны.

В то же время, в выходные, а именно ночь на воскресенье, 6 августа в Киеве оказалась самой теплой за всю историю наблюдений. Температура не опустилась ниже 21,2 градуса тепла.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПогодаПогода в Киеве