Киев накрыл сильный дождь, местами с градом, затопило даже подъезды (видео)

Сообщается, что дождь с градом накрыл большинство районов столицы. К сильным осадком добавился и ветер, который местами достигает шквальных значений.

Из-за осадков, например, в Соломенском районе затопило даже подъезды.

На официальном портале Киева сообщают, что из-за непогоды коммунальщики работают в усиленном режиме, а гроза, с громом и градом ожидается в столице на протяжении всего дня.

"Из-за возможных ливней коммунальные службы работают в усиленном режиме. Дорожники обследуют лихорадки в местах возможных подтоплений и при необходимости - очищают их", - говорится в сообщении.

Куда звонить?

в случае подтоплений проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую УК "Киевавтодор": 044-284-74-19;

если дерево упало или сломались ветки, нужно звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 044-272-40-18;

также при падении деревьев или веток необходимо вызвать спасателей: 101 или 044-430-37-13. При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103.

Пожары из-за ударов молний в Киевской области

Кроме того, по данным ГСЧС Украины в Киевской области, в некоторых селах из-за ударов молнии произошли пожары.

А именно:

7 августа в 05:36 в селе Морозовка (Броварский район Киевской области) в результате разряда молнии произошло возгорание жилого дома. Пожар оперативно погасили спасатели;

А в 06:12 в с. Сухолучье Вышгородского района удар молнии стал причиной пожара хозпостройки. На тушение пожара были привлечены 2 единицы техники и 6 человек личного состава.