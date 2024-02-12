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Київ накрив густий туман. В поліції дали поради водіям та пішоходам

Київ, Понеділок 12 лютого 2024 08:10
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Київ накрив густий туман. В поліції дали поради водіям та пішоходам Фото: Київ накрив густий туман (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Київ накрив густий туман у понеділок, 12 лютого. Поліцейські дали поради водіям та пішоходам, як правильно поводитися в такому випадку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

"Столицю огорнув густий туман. Радимо водіям дотримуватися простих, але дієвих порад задля безпечної поїздки", - йдеться в повідомленні.

Поради водіям

  • відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;
  • знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів, а також місць розташування дитячих установ;
  • збільшити дистанцію між автомобілями;
  • у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;
  • користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.

Поради пішоходам

Правоохоронці пішоходам радять бути особливо уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях.

Погода в Україні сьогодні

Погода в Україні 12 лютого буде з дрібним дощем. Очікується невеликий вітер та плюсова температура, як ранньою весною. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Температура повітря вдень +7...+12 градусів, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні до +15.

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