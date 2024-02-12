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Киев накрыл густой туман. В полиции дали советы водителям и пешеходам

Киев, Понедельник 12 февраля 2024 08:10
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Киев накрыл густой туман. В полиции дали советы водителям и пешеходам Фото: Киев накрыл густой туман (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Киев накрыл густой туман утром в понедельник, 12 февраля. Полицейские дали советы водителям и пешеходам, как правильно вести себя в таком случае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

"Столицу окутал густой туман. Рекомендуем водителям следовать простым, но действенным советам для безопасной поездки", - говорится в сообщении.

Советы водителям

  • отказаться от рискованных маневров и скоростной езды;
  • снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам, а также местам расположения детских учреждений;
  • увеличить дистанцию между автомобилями;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию;
  • пользоваться средствами пассивной безопасности как для взрослых, так и для детей.

Советы пешеходам

Правоохранители пешеходам советуют быть особенно внимательными и переходить дорогу только в определенных местах.

Погода в Украине сегодня

Погода в Украине 12 февраля будет с мелким дождем. Ожидается небольшой ветер и плюсовая температура, как ранней весной. Синоптики предупреждают об гололеде на дорогах. Температура воздуха днем +7...+12 градусов, на Закарпатье, Прикарпатье и юге до +15.

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