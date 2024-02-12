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Погода, як ранньою весною: синоптики розповіли, чого очікувати сьогодні

Україна, Понеділок 12 лютого 2024 07:00
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Погода, як ранньою весною: синоптики розповіли, чого очікувати сьогодні Фото: частину України накриють невеликі дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 12 лютого буде з дрібним дощем. Очікується невеликий вітер та плюсова температура, як ранньої весни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні очікується невеликий дощ. Лише на півночі та у більшій частині західних областей без суттєвих опадів.

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах, місцями можливий туман. Вітер переважно південний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вдень +7 +12 градусів, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні до +15. Вночі стовпчики термометрів покажуть +2 +7 градусів, на півдні +6 +11 градусів.

Погода, як ранньою весною: синоптики розповіли, чого очікувати сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, але без опадів. Вранці та ввечері можливий туман, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 7-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть від +8 +10 градусів, а вночі від +3 до +5.

Погода, як ранньою весною: синоптики розповіли, чого очікувати сьогодні

Нагадаємо, Закарпатську область накрила негода. Через рясні опади піднявся рівень води в річках. Були підтоплені дороги та сільськогосподарські угіддя.

Також У Закарпатській області дерево пошкодило газову трубу високого тиску. Без газопостачання залишилися більше тисячі будинків.

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