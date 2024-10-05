UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Київ накрив густий туман: поліція дала поради водіям

Фото: Київ накрив густий туман (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 5 жовтня, Київ накрив густий туман, що погіршило стан на дорогах. Правоохоронці звернулись до водіїв з важливими порадами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції Києва.

У зв'язку з погіршення оглядовості на дорогах правоохоронці звернулись до водіїв, та закликали їх дотримуватись кількох правил:

  • відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;  
  • знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів, а також місць розташування дитячих установ; 
  • збільшити дистанцію між автомобілями; 
  • у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом; 
  • під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію; 
  • користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей; 

Водночас пішоходам порадили бути особливо уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях. 
 

Нагадаємо, що в матеріалі РБК-Україна ми пояснювали, чи варто в жовтні змінювати шини авто на зимові.

Крім того, синоптики вже дали прогноз погоди на завтра, 6 жовтня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в Києві