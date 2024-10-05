Київ накрив густий туман: поліція дала поради водіям

Сьогодні, 5 жовтня, Київ накрив густий туман, що погіршило стан на дорогах. Правоохоронці звернулись до водіїв з важливими порадами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції Києва.
У зв'язку з погіршення оглядовості на дорогах правоохоронці звернулись до водіїв, та закликали їх дотримуватись кількох правил:
Водночас пішоходам порадили бути особливо уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях.
Нагадаємо, що в матеріалі РБК-Україна ми пояснювали, чи варто в жовтні змінювати шини авто на зимові.
Крім того, синоптики вже дали прогноз погоди на завтра, 6 жовтня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.