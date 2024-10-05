Киев накрыл густой туман: полиция дала советы водителям

Сегодня, 5 октября, Киев накрыл густой туман, что ухудшило состояние дорог. Правоохранители обратились к водителям с важными советами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции Киева.
В связи с ухудшением обзорности на дорогах правоохранители обратились к водителям, и призвали их соблюдать несколько правил:
В то же время, пешеходам посоветовали быть особенно внимательными и переходить дорогу только в определенных местах.
Напомним, что в материале РБК-Украина мы объясняли, следует ли в октябре менять шины авто на зимние.
Кроме того, синоптики уже дали прогноз погоды на завтра, 6 октября.
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