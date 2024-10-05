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Київ накрив густий туман: поліція дала поради водіям

Київ, Субота 05 жовтня 2024 15:39
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Київ накрив густий туман: поліція дала поради водіям Фото: Київ накрив густий туман (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 5 жовтня, Київ накрив густий туман, що погіршило стан на дорогах. Правоохоронці звернулись до водіїв з важливими порадами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції Києва.

У зв'язку з погіршення оглядовості на дорогах правоохоронці звернулись до водіїв, та закликали їх дотримуватись кількох правил:

  • відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;
  • знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів, а також місць розташування дитячих установ;
  • збільшити дистанцію між автомобілями;
  • у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;
  • користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей;

Водночас пішоходам порадили бути особливо уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях.

Нагадаємо, що в матеріалі РБК-Україна ми пояснювали, чи варто в жовтні змінювати шини авто на зимові.

Крім того, синоптики вже дали прогноз погоди на завтра, 6 жовтня.

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