Київ накрив густий туман: поліція дала поради водіям

Сьогодні, 5 жовтня, Київ накрив густий туман, що погіршило стан на дорогах. Правоохоронці звернулись до водіїв з важливими порадами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції Києва.

У зв'язку з погіршення оглядовості на дорогах правоохоронці звернулись до водіїв, та закликали їх дотримуватись кількох правил:

відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;

знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів, а також місць розташування дитячих установ;

збільшити дистанцію між автомобілями;

у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;

користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей;

Водночас пішоходам порадили бути особливо уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях.

