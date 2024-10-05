Киев накрыл густой туман: полиция дала советы водителям

Сегодня, 5 октября, Киев накрыл густой туман, что ухудшило состояние дорог. Правоохранители обратились к водителям с важными советами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции Киева.

В связи с ухудшением обзорности на дорогах правоохранители обратились к водителям, и призвали их соблюдать несколько правил:

отказаться от рискованных маневров и скоростной езды;

снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам, а также местам расположения детских учреждений;

увеличить дистанцию между автомобилями;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию;

пользоваться средствами пассивной безопасности как для взрослых, так и для детей;

В то же время, пешеходам посоветовали быть особенно внимательными и переходить дорогу только в определенных местах.