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Киев накрыл густой туман: полиция дала советы водителям

Киев, Суббота 05 октября 2024 15:39
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Киев накрыл густой туман: полиция дала советы водителям Фото: Киев накрыл густой туман (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 5 октября, Киев накрыл густой туман, что ухудшило состояние дорог. Правоохранители обратились к водителям с важными советами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции Киева.

В связи с ухудшением обзорности на дорогах правоохранители обратились к водителям, и призвали их соблюдать несколько правил:

  • отказаться от рискованных маневров и скоростной езды;
  • снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам, а также местам расположения детских учреждений;
  • увеличить дистанцию между автомобилями;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию;
  • пользоваться средствами пассивной безопасности как для взрослых, так и для детей;

В то же время, пешеходам посоветовали быть особенно внимательными и переходить дорогу только в определенных местах.

Напомним, что в материале РБК-Украина мы объясняли, следует ли в октябре менять шины авто на зимние.

Кроме того, синоптики уже дали прогноз погоды на завтра, 6 октября.

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