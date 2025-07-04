Київ накрив дим після нічної атаки: КМДА розповіли про стан повітря

Унаслідок нічної атаки Росії на Київ у місті виникли пожежі, а в повітрі з'явився відчутний запах горілого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.
Над столицею утворився смог, однак офіційно рівень забруднення залишається низьким.
Станом на ранок 4 липня референтні станції моніторингу якості повітря у Києві не зафіксували перевищення допустимих норм.
Рівень забруднення твердими частками, діоксидом сірки, оксидами азоту та іншими речовинами залишається низьким, а радіаційний фон у місті - у межах норми.
Однак запах диму може бути помітним навіть за умов низьких показників забруднення, пояснюють у КМДА.
Після вибухів продукти горіння залишаються у повітрі, і вітер може як піднімати їх вище рівня моніторингових приладів, так і розносити по різних районах.
Якщо є запах диму у районі, то рекомендовано:
Цієї ночі Росія завдала масованої комбінованої атаки по Києву, застосувавши ракети та дрони-камікадзе. У шести районах столиці зафіксовано наслідки удару - руйнування, пожежі та задимлення.
Після атаки в Києві спостерігалося помітне погіршення якості повітря. Місто накрив дим, у повітрі з’явився різкий запах горілого. У деяких районах утворився смог.
За даними Повітряних сил, цієї ночі Росія запустила по території України 539 дронів та 11 ракет, серед яких були балістичні, крилаті ракети та "Кинджали". Основним напрямком удару була саме столиця.
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