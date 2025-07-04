Київ накрив дим після нічної атаки: КМДА розповіли про стан повітря

Над столицею утворився смог, однак офіційно рівень забруднення залишається низьким.

Що кажуть у міській адміністрації

Станом на ранок 4 липня референтні станції моніторингу якості повітря у Києві не зафіксували перевищення допустимих норм.

Рівень забруднення твердими частками, діоксидом сірки, оксидами азоту та іншими речовинами залишається низьким, а радіаційний фон у місті - у межах норми.

Однак запах диму може бути помітним навіть за умов низьких показників забруднення, пояснюють у КМДА.

Після вибухів продукти горіння залишаються у повітрі, і вітер може як піднімати їх вище рівня моніторингових приладів, так і розносити по різних районах.

Якщо є запах диму у районі, то рекомендовано: