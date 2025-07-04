Киев накрыл дым после ночной атаки: КГГА рассказали о состоянии воздуха

В результате ночной атаки России на Киев в городе возникли пожары, а в воздухе появился ощутимый запах горелого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Над столицей образовался смог, однако официально уровень загрязнения остается низким.
По состоянию на утро 4 июля референтные станции мониторинга качества воздуха в Киеве не зафиксировали превышения допустимых норм.
Уровень загрязнения твердыми частицами, диоксидом серы, оксидами азота и другими веществами остается низким, а радиационный фон в городе - в пределах нормы.
Однако запах дыма может быть заметным даже в условиях низких показателей загрязнения, объясняют в КГГА.
После взрывов продукты горения остаются в воздухе, и ветер может как поднимать их выше уровня мониторинговых приборов, так и разносить по разным районам.
Если есть запах дыма в районе, то рекомендуется:
Этой ночью Россия нанесла массированную комбинированную атаку по Киеву, применив ракеты и дроны-камикадзе. В шести районах столицы зафиксированы последствия удара - разрушения, пожары и задымление.
После атаки в Киеве наблюдалось заметное ухудшение качества воздуха. Город накрыл дым, в воздухе появился резкий запах горелого. В некоторых районах образовался смог.
По данным Воздушных сил, этой ночью Россия запустила по территории Украины 539 дронов и 11 ракет, среди которых были баллистические, крылатые ракеты и "Кинжалы". Основным направлением удара была именно столица.
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