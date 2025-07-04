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Киев накрыл дым после ночной атаки: КГГА рассказали о состоянии воздуха

Фото: в КГГА рассказали о состоянии воздуха (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В результате ночной атаки России на Киев в городе возникли пожары, а в воздухе появился ощутимый запах горелого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Над столицей образовался смог, однако официально уровень загрязнения остается низким.

Что говорят в городской администрации

По состоянию на утро 4 июля референтные станции мониторинга качества воздуха в Киеве не зафиксировали превышения допустимых норм.

Уровень загрязнения твердыми частицами, диоксидом серы, оксидами азота и другими веществами остается низким, а радиационный фон в городе - в пределах нормы.

Однако запах дыма может быть заметным даже в условиях низких показателей загрязнения, объясняют в КГГА.

После взрывов продукты горения остаются в воздухе, и ветер может как поднимать их выше уровня мониторинговых приборов, так и разносить по разным районам.

Если есть запах дыма в районе, то рекомендуется:

  • закрыть окна;
  • по возможности ограничить пребывание на улице;
  • пить больше воды.

Атака на Киев 4 июля

Этой ночью Россия нанесла массированную комбинированную атаку по Киеву, применив ракеты и дроны-камикадзе. В шести районах столицы зафиксированы последствия удара - разрушения, пожары и задымление.

После атаки в Киеве наблюдалось заметное ухудшение качества воздуха. Город накрыл дым, в воздухе появился резкий запах горелого. В некоторых районах образовался смог.

По данным Воздушных сил, этой ночью Россия запустила по территории Украины 539 дронов и 11 ракет, среди которых были баллистические, крылатые ракеты и "Кинжалы". Основным направлением удара была именно столица.

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