Киев накрыла сильная гроза и ливень
Вечером 6 июля Киев накрыла грозу. В разных районах города фиксируют сильные порывы ветра и ливень.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
В столице объявлен I уровень опасности. Некоторые районы накрыли дождь, небо заполнили молнии, начался гром.
В отдельных районах области - гроза и шквалы ветра 15-20 м/с.
Следует отметить, что ранее синоптики предупреждали о непогоде в Киеве и области.
Погода в Украине
Погода в Украине будет дождливой и жаркой на этой неделе, с 4 по 7 июля. При этом местами ожидаются грозы.
По прогнозу синоптиков, в июле в Украине будет теплее нормы на 1-2 градусов. Среднемесячная температура прогнозируется в пределах от 20 до 25 градусов тепла, в Карпатах 16-18 градусов.
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