ua ru
Чт, 06 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Киев накрыла сильная гроза и ливень

Новина українською →
Киев, Четверг 06 июля 2023 22:03
Киев накрыла сильная гроза и ливень Фото: Киев накрыла сильная гроза и ливень (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Вечером 6 июля Киев накрыла грозу. В разных районах города фиксируют сильные порывы ветра и ливень.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В столице объявлен I уровень опасности. Некоторые районы накрыли дождь, небо заполнили молнии, начался гром.

В отдельных районах области - гроза и шквалы ветра 15-20 м/с.

Следует отметить, что ранее синоптики предупреждали о непогоде в Киеве и области.

Погода в Украине

Погода в Украине будет дождливой и жаркой на этой неделе, с 4 по 7 июля. При этом местами ожидаются грозы.

По прогнозу синоптиков, в июле в Украине будет теплее нормы на 1-2 градусов. Среднемесячная температура прогнозируется в пределах от 20 до 25 градусов тепла, в Карпатах 16-18 градусов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Погода в Киеве
NEWS
Зеленский: мы боремся за свою жизнь, а если бы хотели воевать, то уже были бы в России
Зеленский: мы боремся за свою жизнь, а если бы хотели воевать, то уже были бы в России
DAILY
Александр Харченко: По Запорожской АЭС теоретически есть два больших негативных сценария
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Александр Харченко: По Запорожской АЭС теоретически есть два больших негативных сценария