Київ накрила потужна злива: вулиці затопило, транспорт стоїть (відео)

Негода в Києві

Нагадаємо, що 28 червня, у суботу, столицю накрив град із грозою. Унаслідок цього в окремих районах столиці затопило вулиці, а на вулиці Гарматній через дощ зрадів умовний "водоспад".

Водночас у Київській міській державній адміністрації повідомили, що через прогнозовану негоду в столиці приспустять головний прапор країни.

Також згідно з прогнозами Укргідрометцентру, того дня до кінця доби очікувалися пориви вітру зі швидкістю 15-18 метрів на секунду.

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