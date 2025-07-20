Киев накрыл мощный ливень: улицы затопило, транспорт стоит (видео

Непогода в Киеве

Напомним, что 28 июня, в субботу, столицу накрыл град с грозой. В результате этого в отдельных районах столицы затопило улицы, а на улице Гарматной из-за дождя обрадовался условный "водопад".

В то же время в Киевской городской государственной администрации сообщили, что из-за прогнозируемой непогоды в столице приспустят главный флаг страны.

Также согласно прогнозам Укргидрометцентра, в тот день до конца суток ожидались порывы ветра со скоростью 15-18 метров в секунду.

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