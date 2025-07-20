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Киев накрыл мощный ливень: улицы затопило, транспорт стоит (видео

Фото: в Киеве затопило много улиц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье днем, 20 июля, Киев накрыл сильный ливень. Вследствие этого затопило улицы, также остановился общественный транспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В частности, примерно в 15:40 в столице начался сильный дождь. В результате ливня затопило улицы (особенно центр), также вода попадает на вход возле станций метро. Соответствующие кадры распространили в сети.

 

Кроме того, местные паблики пишут, что в некоторых районах из-за дождя остановился общественный транспорт, в связи с чем могут быть задержки в графике движения.

 

 

Непогода в Киеве

Напомним, что 28 июня, в субботу, столицу накрыл град с грозой. В результате этого в отдельных районах столицы затопило улицы, а на улице Гарматной из-за дождя обрадовался условный "водопад".

В то же время в Киевской городской государственной администрации сообщили, что из-за прогнозируемой непогоды в столице приспустят главный флаг страны.

Также согласно прогнозам Укргидрометцентра, в тот день до конца суток ожидались порывы ветра со скоростью 15-18 метров в секунду.

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