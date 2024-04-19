Київ накриє сильний вітер, оголошено штормове попередження

За прогнозами синоптиків, найближчим часом Київ накриє сильний вітер. Пориви будуть досягати 15-20 м/с. Вітряна погода протримається до кінця дня.

У столиці оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Погода в Україні сьогодні

За даними синоптиків сьогодні буде хмарно. У більшій частині України очікується дрібний дощ. Сухо буде лише у південно-східній частині.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +8 до +13 градусів, а південному сході очікується температура до +19 градусів.