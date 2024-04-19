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Київ накриє сильний вітер, оголошено штормове попередження

Фото: у Києві оголошене штормове попередження 19 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Погода у Києві сьогодні, 19 квітня, погіршиться. Синоптики оголосили штормове попередження

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, найближчим часом Київ накриє сильний вітер. Пориви будуть досягати 15-20 м/с. Вітряна погода протримається до кінця дня.

У столиці оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Погода в Україні сьогодні

За даними синоптиків сьогодні буде хмарно. У більшій частині України очікується дрібний дощ. Сухо буде лише у південно-східній частині.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +8 до +13 градусів, а південному сході очікується температура до +19 градусів.

Нагадаємо, що у Карпатах останніми днями вирує негода. Гори замело снігом, фіксується мороз та вітер. Рятувальники показали фото засніжених гір.

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