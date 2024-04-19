Київ накриє сильний вітер, оголошено штормове попередження

Погода у Києві сьогодні, 19 квітня, погіршиться. Синоптики оголосили штормове попередження
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, найближчим часом Київ накриє сильний вітер. Пориви будуть досягати 15-20 м/с. Вітряна погода протримається до кінця дня.
У столиці оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.
За даними синоптиків сьогодні буде хмарно. У більшій частині України очікується дрібний дощ. Сухо буде лише у південно-східній частині.
Вдень стовпчики термометрів покажуть від +8 до +13 градусів, а південному сході очікується температура до +19 градусів.
Нагадаємо, що у Карпатах останніми днями вирує негода. Гори замело снігом, фіксується мороз та вітер. Рятувальники показали фото засніжених гір.
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