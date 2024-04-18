ua en ru
Чт, 18 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сніг і погана видимість. У Карпатах знову погіршилася погода (фото)

Карпати, Четвер 18 квітня 2024 15:49
UA EN RU
Сніг і погана видимість. У Карпатах знову погіршилася погода (фото) Фото: у Карпатах погіршилася погода (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Наталія Юрченко

Погода у Карпатах 18 квітня знову погіршилася. Гори засипало снігом, а видимість значно погіршилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

Станом на ранок 18 квітня на горі Піп Іван (одна з найвищих гір у Карпатах) було хмарно. Гори замело снігом, вітер східний зі швидкістю 12 м/с.

Стовпчики термометрів зафіксували -6 градусів.

На опублікованих рятувальниками фото помітно, що видимість на високогір'ї значно погіршилася.

Фото: Карпати замело снігом (facebook.com/chornogora.rescue112)

Синоптики також попередили про небезпеку сходження снігових лавин. Попередження оголосили на 18 та 19 квітня на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.

Українцям порадили утримуватися від походів у гори.

Погода на завтра

Завтра у більшості областей України очікується дрібний дощ, крім південно-східної частини. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, але на сході та півночі можуть бути пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі буде +2 +7 градусів, а на заході можливі заморозки до -5. Вдень стовпчики термометрів покажуть +8 +13, а на південному сході до +19 градусів.

Нагадаємо, за словами синоптиків, похолодання в Україні буде поступово відступати, але на найближчих вихідних прогнозуються нічні заморозки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Карпати Погода
NEWS
Генштаб показав відео пуску ракет по аеродрому в Джанкої
Генштаб показав відео пуску ракет по аеродрому в Джанкої
DAILY
Афера із запуском Запорізької АЕС росіянами: яка ймовірність і що може статися
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Афера із запуском Запорізької АЕС росіянами: яка ймовірність і що може статися