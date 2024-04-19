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Киев накроет сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение

Фото: в Киеве объявлено штормовое предупреждение 19 апреля (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Киеве сегодня, 19 апреля, ухудшится. Синоптики объявили штормовое предупреждение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время Киев накроет сильный ветер. Порывы будут достигать 15-20 м/с. Ветреная погода продержится до конца дня.

В столице объявили первый (желтый) уровень опасности.

Погода в Украине сегодня

По данным синоптиков, сегодня будет облачно. В большинстве Украины ожидается мелкий дождь. Сухо будет только в юго-восточной части.

Днем столбики термометров покажут от +8 до +13 градусов, а на юго-востоке ожидается температура до +19 градусов.

Напомним, что в Карпатах в последние дни бушует непогода. Горы замело снегом, фиксируется мороз и ветер. Спасатели показали фото заснеженных гор.

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