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Київ надасть 30 міських автобусів Дніпру, який втратив автопарк внаслідок удару РФ, - Кличко

Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Київ відправить 30 автобусів до Дніпра, де російські війська ракетними ударами знищили значну частину міського автопарку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка у Facebook.

"Київ надасть Дніпру 30 пасажирських автобусів. Говорив зі своїм колегою Борисом Філатовим. Після обстрілу минулої ночі в Дніпрі знищені або пошкоджені майже 100 одиниць громадського транспорту - міських автобусів", - заявив Віталій Кличко.

Він підкреслив, що Київ буде підтримувати дніпрян та надасть посильну допомогу місту.

Як повідомлялося, вночі 30 вересня російська ракета влучила в міське АТП Дніпра, внаслідок чого 52 автобуси згоріли, а ще 98 були ушкоджені.

В результаті ускладнено або припинено рух на багатьох автобусних маршрутах Дніпра.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що столиця надасть допомогу населеним пунктам Київської агломерації, які найбільше постраждали від російського вторгнення, зокрема, у вигляді дотації на відновлення.

Раніше повідомлялося, що кількість постраждалих внаслідок ракетного удару російських окупантів по Дніпру зросла до 5 осіб Підтверджено також загибель однієї людини. Ворожа ракета "Іскандер" знищила у Дніпрі транспортне підприємство. Під час пожежі, яка завдала удару, згоріли 52 автобуси, ще 98 - пошкоджено.

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КиївДніпроВіталий Кличко