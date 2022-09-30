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Киев предоставит 30 городских автобусов Днепру, который лишился автопарка в результате удара РФ, - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Киев отправит 30 автобусов в Днепр, где российские войска ракетными ударами уничтожили значительную часть городского автопарка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко в Facebook.

"Киев предоставит Днепру 30 пассажирских автобусов. Говорил со своим коллегой Борисом Филатовым. После обстрела минувшей ночью в Днепре уничтожены или повреждены почти 100 единиц общественного транспорта - городских автобусов", - заявил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что Киев будет поддерживать днепрян и предоставит посильную помощь городу.

Как сообщалось, ночью 30 сентября российская ракета попала в городское АТП Днепра, в результате чего 52 автобуса сгорели, а еще 98 были повреждены.

В результате затруднено или приостановлено движение на многих автобусных маршрутах Днепра.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что столица предоставит помощь населенным пунктам Киевской агломерации, наиболее пострадавшим от российского вторжения, в частности, в виде дотации на восстановление.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате ракетного удара российских оккупантов по Днепру возросло до 5 человек. Подтверждена также гибель одного человека. Вражеская ракета "Искандер" уничтожила в Днепре транспортное предприятие. Во время пожара, нанесшего удар, сгорели 52 автобуса, еще 98 - повреждены.

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КиевДнепрВиталий Кличко