Київ надасть 30 міських автобусів Дніпру, який втратив автопарк внаслідок удару РФ, - Кличко
Київ відправить 30 автобусів до Дніпра, де російські війська ракетними ударами знищили значну частину міського автопарку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка у Facebook.
"Київ надасть Дніпру 30 пасажирських автобусів. Говорив зі своїм колегою Борисом Філатовим. Після обстрілу минулої ночі в Дніпрі знищені або пошкоджені майже 100 одиниць громадського транспорту - міських автобусів", - заявив Віталій Кличко.
Він підкреслив, що Київ буде підтримувати дніпрян та надасть посильну допомогу місту.
Як повідомлялося, вночі 30 вересня російська ракета влучила в міське АТП Дніпра, внаслідок чого 52 автобуси згоріли, а ще 98 були ушкоджені.
В результаті ускладнено або припинено рух на багатьох автобусних маршрутах Дніпра.
Раніше Віталій Кличко повідомляв, що столиця надасть допомогу населеним пунктам Київської агломерації, які найбільше постраждали від російського вторгнення, зокрема, у вигляді дотації на відновлення.
Раніше повідомлялося, що кількість постраждалих внаслідок ракетного удару російських окупантів по Дніпру зросла до 5 осіб Підтверджено також загибель однієї людини. Ворожа ракета "Іскандер" знищила у Дніпрі транспортне підприємство. Під час пожежі, яка завдала удару, згоріли 52 автобуси, ще 98 - пошкоджено.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.